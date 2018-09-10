На "Детском Евровидении" Украину представит Дарина Красновецкая

На детском песенном конкурсе "Евровидение 2018" Украину будет представлять 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая. Об этом сообщил 10 сентября телеканал "UA:Перший".

Красновецкая стала победительницей национального отбора.

Девочка занимается вокалом более пяти лет. В 2016 году Красновецкая участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Діти".

В 2017 году она одержала победу на фестивале "Черноморские игры" в номинации "Девушки (младшая группа)", а в 2018-м победила в категории "Девушки (средняя группа)".

Фото: holoskrainy.ua

Украина принимает участие в "Детском Евровидении" с 2006 года. В этом году оно пройдет в ноябре в Минске.

9 июня Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что Украина в этом году не сможет принять участие в "Детском Евровидении" из-за критического недофинансирования вещателя.

В НОТУ напомнили, что в госбюджете на 2018 год на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины предусмотрели только 776 млн грн. Они не покроют расходы компании, так как это вдвое меньше суммы, гарантированной законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Там указано, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

2 августа в НОТУ заявили, что проведут национальный отбор для участия Украины в конкурсе, несмотря на недофинансирование.