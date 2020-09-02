На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я

Минулої доби, 1 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Опреації об'єднаних сил.

Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар'їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша

Нагадаємо, 31 серпня у районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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