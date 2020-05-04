На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю і поранили чотирьох бійців ЗСУ

Вчора, 3 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один боєць ЗСУ, ще троє бойові травми. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції ОС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції у Широкіно, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" за захисникам Горіхово збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травми ...За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше одного поранили", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби бойовики обстріляли захисників України, які виконують завдання у складі оперативно-тактичної угруповання "Північ". За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.