На Донбасі окупанти один раз порушили режим "тиші"

У середу, 26 серпня, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар'їнки. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - пишуть у штабі.

Зазначають, що від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько- окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, що ситаном на вечір 26 серпня на Донбасі ще не зафіксували обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.