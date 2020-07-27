На Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню

На Донбасі 27 липня розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

У той же час, підрозділи зі складу ООС готові надати відсіч у разі порушення домовленостей.

Контролювати дотримання перемир'я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній українській позиції.

Досягнуту угоду про припинення вогню вже підтримала Німеччина, керівництво ОБСЄ та ООН.

Сполучені Штати і Велика Британія сподіваються на дотримання домовленостей про припинення вогню з 27 липня. Про це йдеться у заявах посольств двох країн.

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