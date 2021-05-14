У четвер, 13 травня, на Донбасі снайпер бойовиків убив українського військового. Про це Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило у Facebook.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Штаб Операції об'єднаних сил у вечірньому зведенні повідомляє, що з початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, біля населених пунктів Верхньоторецьке, Новотроїцьке, Південне та Піски.

Україна ініціює термінову зустріч радників "нормандського формату" через те, що бойовики на Донбасі щоденно обстрілюють ЗСУ, вбивають українських військових та все частіше застосовують важку артилерію. 8 травня у військовому госпіталі помер український військовий, якого 28 квітня поранив снайпер.

6 і 7 травня ЗСУ втратили двох бійців, один з яких - солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

Бабель

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