На Донбасі українські війська обстріляли з ракетних комплексів

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за добу порушили режим "тиші" 14 разів, застосувавши серед решти озброєння протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Втрат серез українських військових протягом 4 червня не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Також бойовики використали заборонені Мінськом міномети, гранатомети, а ще кулемети та стрілецьку зброю. Підрозділи Об'єднаних сил були змушені відбивати атаки, застосовуючи штатне озброєння.

Обстріли велися неподалік Красногорівки, Богданівки, двічі біля Чермалика - саме тут агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси. Обстріли зафіксовано також біля Павлополя, двічі поблизу Кам'янки, біля Авдіївки, Новолуганського, Оріхового і Новгородського.

"На усі випадки агресивних дії загарбників підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника... Втрат серед бійців ОС внаслідок обстрілів не було", - зазначили в штабі.

Також додали, що від початку п'ятниці, 5 червня, бойовики обстріляли українські підрозділи неподалік Новоолександрівки. У відповідь ОС буди змушені відкрити вогонь для придушення провокацій противника. Втрат з в Об'єднаних силах немає.

Нагадаємо, нещодавно проросійські бойовики на Донбасі замінували ділянку в Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".