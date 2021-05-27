На Донбасі в зоні ООС від кулі снайпера загинув український військовослужбовець

Сьогодні, 27 травня, на Донбасі, в районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська знову порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє PR.UA з посиланням на прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона відкрила вогонь у відповідь.

Наразі на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України. Також про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ.