На Донбасі з початку доби зберігається перемир'я

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС увечері у вівторок.

«З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що військові продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування озброєної російської агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 січня, бойовики тричі обстріляли позиції військових ООС на Донбасі. Було поранено одного воїна.

1 січня помер військовий ЗСУ, якого поранили бойовики у зоні ООС 27 грудня.

Також повідомлялося, що на початок січня було заблоковано п'ять із семи КПВВ. Проте бойовики погодились відкрити КПВВ «Оленівка».

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