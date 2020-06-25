На Донбасі за добу зафіксовано п'ять ворожих обстрілів - штаб

Упродовж минулої доби в районі проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано п'ять обстрілів з боку збройних формувань Росії.

Про це вранці в четвер повідомляє прес-центр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. По оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Старогнатівки і Мар'їнки противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти кілька разів проявили вогневу активність в районі ОТУ "Північ" - неподалік від Хутору Вільний. Втрат у лавах ЗСУ немає.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня, наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів", - заявили у штабі ООС.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться у зведенні.