На Донбасі загинули двоє українських бійців

21 февраля 2022, 22:22
 Общество Источник: Левый берег

Внаслідок обстрілів російських збройних формувань селища Зайцеве загинуло двоє українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація - ст. 258 ККУ (терористичний акт)," - заявили в поліції.

Cьогодні внаслідок обстрілів бойовиків загинув мешканець селища Новолуганське, що на Донеччині. Злочин задокументувала група з контролю за дотриманням Мінського протоколу.

За інформацією пресцентру ООС, станом на 17.00 21 лютого збройні формування РФ здійснили 54 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Було поранено чотирьох українських військових.

Источник: Левый берег
 
 
 