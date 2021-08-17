На Донбасі загинув український військовий

Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, повідомляє пресцентр ООС.

Учора біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в ранковому зведенні.

Станом на 7:00 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї. В напрямку Водяного, що біля Донецька, збройні формування Російської- Федерації застосували міномети 120-го калібру.

"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - повідомляють у штабі.