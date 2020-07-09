На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені - зведення

У середу, 8 липня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Вороги застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Мар'їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки та Опитного, ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього - ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

Окрім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого четверо українських військових отримали поранення.