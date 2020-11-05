На Донбасі знову зафіксували шість обстрілів упродовж доби

Від початку нинішньої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил - тиша.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції ООС, передає "Еспресо.Захід".

Упродовж минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. А в районі Гнутового, Авдіївки і Водяного окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Окрім того, всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми зафіксували проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об'єднаних сил збили безпілотник противника.

Від початку доби 5 листопада на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей не зафіксовано, - кажуть у штабі ООС. І наголошують, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов режиму припинення вогню та перебувають напоготові для адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.