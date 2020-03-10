На Донбассе - 10 обстрелов за сутки, ранен один военный

9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

Как отмечается, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ- 17;

дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин;

вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;

неподалеку Водяного - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Майское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля: с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировочные эмблемы Красного креста", - подчеркнули в штабе ООС.

По состоянию на 7:00 10 марта российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

АТН

https://atn.ua