На Донбассе боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

В зоне ООС оккупанты 8 раз нарушили "режим тишины" и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Из минометов калибра 120 и 82 мм они обстреляли позиции вблизи Опытного; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Новотроицкого; со станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Красногоровки; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Лебединского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции. Из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Крымского; с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов раненых и погибших среди украинских военных нет.

С начала суток оккупанты трижды обстреляли украинские позиции.