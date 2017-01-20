На Донбассе боевики обстреляли гражданский автобус, ранена женщина

Утром 20 января в районе н. п. Оленовка, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области, российско-оккупационные войска обстреляли гражданский автобус.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в результате обстрела получила ранения местная жительница.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Оленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - написал Матюхин.

В пресс-центре штаба АТО не исключают, что "провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".