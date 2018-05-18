На Донбассе число блокпостов уменьшат с 41 до 25

В Луганской и Донецкой областях уменьшат количество блокпостов с 41 действующих на данный момент до 25. Об этом заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, который координирует деятельность полиции в рамках проведения ООС, сообщается на сайте полиции Луганской обл.

"На сегодняшний день на территориях двух областей пока до 30 мая полицейские будут нести службу на 41 блокпосту. Принято решение об оптимизации блокпостов и уменьшении их количества до 25. Основная их функция будет обеспечение пропускных режимов в пределах зоны "Безопасности", - заявил Бушуев.

Зона "Безопасности" - это зона, которая размещается между административно- территориальными границами Луганской и Донецкой областей и является второй линией, отделяющую зону "Безопасности" и зону "Боевых действий.

Так, зоной "Безопасности", прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

Напомним, после начала Операции объединенных сил 30 апреля территорию условно поделили на несколько зон.