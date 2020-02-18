На Донбассе оккупанты атаковали линию разграничения, есть потери

Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Как отметили в штабе, боевики ведут обстрелы с запрещенного минскими соглашениями вооружения.

"Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сообщили в штабе ООС.

На данный момент между украинскими военными и боевиками длится бой. Среди украинских военных есть потери. Точное количество пока не сообщается.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.