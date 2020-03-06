На Донбассе подорвалась БМП, один военный погиб, трое получили травмы

Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве рядом с Крымским сегодня, 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Все пострадавшие доставлены в военно-медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь.

Командование ООС выражает глубокое сочувствие близким и родным погибшего. 3 марта на Донбассе погиб военнослужащий, пятеро были ранены.

За 5 марта гибридная армия РФ 10 раз обстреляла украинские позиции.



