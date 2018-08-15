На Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения

Во вторник, 14 августа, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики совершили 46 обстрелов украинских позиций, в том числе 10 обстрелов - из запрещенного тяжелого вооружения.Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм - защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Обстрелам из минометов подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

С начала суток 15 августа боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным разведки троих оккупантов уничтожено, семеро получили ранения.

Напомним, накануне на Донбассе были ранены двое украинских военных.