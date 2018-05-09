На Донбассе за сутки погиб один военный, еще четверо получили ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в районе проведения ООС остается сложной и характеризуется применением тяжелого вооружения против украинских военных. Боевые действия наиболее активно продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

За минувшие сутки противник 21 раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение, в ходе боевых действий четверо военных получили ранения. Кроме того, боевики в очередной раз применили по мирным жителям Зайцево и Лоскутовки артиллерию и минометы, снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки.

"В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один военнослужащий Объединенных сил погиб", - добавили в штабе ООС.

Ранкове зведення на 7.00 09 травня 2018 року За минулу добу, 8 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 8 травня 2018 р.

Напомним, ранее украинская разведка назвала потери боевиков на Донбассе за сутки.