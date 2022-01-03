На Донеччині застрелився військовий

3 січня знайшли мертвим механіка-водія медпункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.

"Було отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил у Фейсбуці.

Солдат наклав на себе руки шляхом пострілу в голову з дорученої йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Розглядаються версії про умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Проводяться слідчі дії та розслідування всіх обставин події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Волноваського відділу поліції ГУ Нацполіції Донецької області.

Нагадаємо, що у військовій частині в селі Муратове Луганської області військовослужбовець застрелився з табельної зброї.

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