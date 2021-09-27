На дорогах України запрацюють ще 20 камер для фіксації порушень ПДР

В Україні на дорогах 28 вересня запрацюють ще 20 комплексів автофіксацій порушень правил дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Відзавтра ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей", - написав він.

Білошицький розповів, де розташовуватимуться ці прилади.

Зокрема, у Львівській області запрацюють 13 приладів контролю: на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу місто Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год); на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу місто Броди (обмеження швидкості 50 км/год); на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу - Львів (обмеження швидкості 50 км/год); на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу - Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год); на 12 км+514 автодороги М- 10-01 напрямок спрямування приладу місто Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год); на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу місто Зубра (обмеження швидкості 90 км/год); на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Львів (обмеження швидкості 50 км/год); на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу місто Чоп (обмеження швидкості 50 км/год); на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, Львів (обмеження швидкості 50 км/год); на 541 км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу село Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год); на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу місто Кам'янопіль (обмеження швидкості 50 км/год); на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу місто Запитів (обмеження швидкості 50 км/год); на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу - Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

У Запорізькій області функціонуватимуть ще 4 прилади контролю: на 2 км+090 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу - Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год); на 526 км+590 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу - Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год); на 310 км+530 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу - Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год); на 310 км+722 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу місто Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год).

У Закарпатській області запрацює два прилади контролю: на 772 км+750 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год); на 780 км+785 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу місто Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год).

В Одеській області з'явиться ще один прилад контролю: на 3 км+015 автодороги Т-16-28 напрямок спрямування приладу - Київ (обмеження швидкості 90 км/год).

Відзавтра кількість камер автофіксації на трасах та у населених пунктах збільшиться до 158.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 червня минулого року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

6 серпня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що на українських дорогах до кінця цього року планується встановити загалом 270 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.