"На это было страшно смотреть": очевидцы об отравленном перебежчике ГРУ в Британии

Жительница Солсбери Фрейа Черч, закончив смену в 16:00 и возвращаясь с работы, увидела на скамейке близ торгового центра двух людей, которые вели себя странно.

"Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание", - рассказывает "Би-би-си" Черч.

Девушка подошла ближе, подумав, что людям, может быть, нужна помощь. Мужчиной, которого увидела Черч, был перебежчик из российского ГРУ 66- летний Сергей Скрипаль. На его плече лежала молодая девушка.

"Рядом никого не было. Мимо проходили люди. Они оборачивались на них. Но шли дальше. Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотики. Увидеть человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость. Я не знала, что делать", - вспоминает Черч.

Читайте такжеОтравленный российский экс-ГРУшник остается в больнице Великобритании"Я попыталась поймать взгляд мужчины, чтобы заговорить с ним. Думала спросить, как он и девушка себя чувствуют. Но он был не в себе. Я испугалась и отошла. Теперь переживаю из-за этого, - добавляет девушка. - Надо было, конечно, набраться смелости и попытаться помочь им".

Полиция прибыла к месту происшествия около 16:15. К этому моменту оба человека на скамейке уже были без сознания.

Очевидцы утверждают, что врачи вызвали для эвакуации одного из пострадавших вертолет, опасаясь за его жизнь. Второго увезла машина скорой помощи.

В местном отделении полиции заверили, что сейчас в Солсбери никакой угрозы здоровью людей нет.

Но власти предпринимают дополнительные меры безопасности, поскольку история Скрипаля заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Тогда бывший офицер ФСБ был отравлен изотопом полония. Расследование выявило десятки мест в центре Лондона, получивших радиоактивное загрязнение.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.