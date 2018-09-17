На этой неделе в Украину должна вернуться солнечная и теплая погода

После похолодания, что сейчас наблюдается в Украине, на этой неделе температура воздуха вновь поднимется, будет солнечно и тепло, но к концу недели прибудет следующее похолодание, гораздо существеннее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в Украину с севера прорвался холодный воздух и температура снизилась в большинстве областей. К тому же, холодный воздух - тяжелый, поэтому часто похолодание сопровождается усилением ветра.

В понедельник, по словам синоптика, холодный воздух еще побудет в стране, потому что не успеет солнце так быстро прогреть воздух.

"Однако уже со вторника, благодаря господству над нами антициклона со странным именем Rodegang, солнце начнет гнать градуса вверх. Дневная температура воздуха в течение среды-пятницы достигнет +24 ...+ 28 градусов", - обещает Наталья Диденко.

Итак, по ее словам, вся неделя будет замечательной - солнечной и теплой, только в понедельник еще - переходный прохладный день, будет "свежо", около 20 градусов. А со вторника температура воздуха начнет расти и дорастет постепенно до + 25, +26 градусов. "И все это - на фоне чистого неба и яркого солнца. Ночью и утром - туманы с дымкой", - отметила синоптик.

Но, она обещает, что с 23 сентября (воскресенье) ожидается следующее похолодание, гораздо существеннее.

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