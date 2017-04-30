На Евровидение продано две тысячи несуществующих мест

На песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места, однако организаторы обещают зрителям, купившим эти билеты, заменить их или вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что на финал Евровидения 2017 распроданы все билеты. Стоимость билетов составляла 1199 гривен на полуфиналы, а также 299 гривен на репетиции.

Об этом заявил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции Голос столицы, пишет "Слово и Дело".

По его словам, накладка произошла из-за того, что реализация билетов началась еще до того, как была построена площадка для проведения конкурса.

Владимир ГройсманПремьер-министр УкраиныГройсман заверил, что Евровидение- 2017 пройдет на высоком уровнеСказано 19 мая 2016 г.Статус обещания: В процессе

Так, при продаже билетов в феврале была предварительная схема, но после расстановки камер и освещения было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. В связи с этим схема рассадки зала была изменена.

"Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч", - объяснил он.

Отмечается, что зрителям, купившим эти билеты, либо их заменят, либо вернут деньги. Речь идет о 2 процентов от общего количества мест.

Все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua.

На "Евровидение" продадут на 20 тысяч билетов меньше, чем было заявленоНа "Евровидение-2017" уже продано 25 тысяч билетов, что составляет половину из заявленного количества билетов организаторами.

Примечательно, что вчера премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина готова к Евровидению-2017.

Ранее в КГГА отчитались о подготовке к Евровидению. На всех объектах Евровидения в Киеве будет действовать "аэропортный" режим безопасности.

Как сообщалось, столичные отели взвинтили цены к Евровидению.

Слово і Діло

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