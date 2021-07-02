На фестивалі Atlas Weekend у Києві працюватиме центр масової вакцинації, - МОЗ

Упродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ у Києві працюватиме центр масової вакцинації. З 5 по 11 липня охочі зможуть зробити щеплення від COVID-19 у павільйоні No9 за попереднім записом.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Наша мета - зробити щеплення від COVID-19 якомога більшій кількості українців, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусу, але й популяризувати щеплення серед молоді", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Центр вакцинації працюватиме з 5 по 11 липня з 10:00 до 16:00.

Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, квиток на сам фестиваль для процедури імунізації мати не треба.

У центрі вакцинуватимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.

Як повідомляли, Київська мерія почала відкривати мінівакцинальні центри на додачу до великого центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна". Вони будуть знаходитися у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, але запис відбуватиметься так само - через сервіс helsi.me.