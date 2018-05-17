На финал Лиги чемпионов в Киеве ожидают около 100 тысяч туристов

В течение следующей недели в связи с проведением финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве ожидается около 100 тысяч туристов.

Об этом на пресс-конференции заявил советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд сезона 2017/2018 в Киеве, Андрей Мирошниченко.

"Туристов будет много. Мы принимаем крупнейшее однодневное спортивное событие в мире. По телевидению за нами будут наблюдать более 600 млн зрителей. А в городе мы ожидаем около 100 тыс. туристов в течение всей недели всех этих событий", - сказал он.

26 мая 2018 года на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 годов - 63-го сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА. Этот матч станет первым в истории финалом Лиги чемпионов УЕФА на территории Украины. Об этом сообщает УНИАН.