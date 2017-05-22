На горе Эверест произошел обвал известной точки маршута альпинистов

На горе Эверест, которая также известна как Джомолунгма, произошел обвал, сообщает ВВС.

Стоит отметить, что обвалилась из самых известных точек маршрута альпинистов - вертикальный 13-метровый склон, который называют "ступень Хиллари".

По данным источника, этот склон так назван на честь руководителя первой экспедиции, покорившей это гору - новозеландца Эдмунда Хиллари.

По словам скалолазов, обвал породы могло вызвать разрушительное землетрясение апреля 2015 года в Непале, подземные толчки которого вызвали оползни и сходы лавин. Теперь альпинистам придется использовать более прочные лестницы, чтобы взобраться на вершину через обломки "ступени Хиллари".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Японии на горнолыжном курорте города Насу в префектуре Тотиги произошел сход лавины, в результате которого погибли как минимум шесть школьников.