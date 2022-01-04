На Городоччині чоловік до смерті забив пасинка

Убивство сталося у селі Нове Поріччя, що на Городоччині. 35-річний чоловік загинув від руки вітчима.

“52-річному чоловікові вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) КК України. Йому загрожує ув’язнення терміном до 10 років”.

Вранці, 1 січня, убитий повернувся з роботи. Вдома у нього виник конфлікт із матір’ю та вітчимом. Під час сварки, вітчим неодноразово підняв руку на пасинка, нанісши йому тілесні ушкодження. Бив і у голову. Травми, котрі отримав потерпілий, стали для нього смертельними.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці вбивства. Йому вже оголосили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину.

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