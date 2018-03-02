На "горячем Сатурне" без колец нашли огромные запасы воды - NASA

На "дневной" стороне планеты, до которой всего 750 световых лет, держится теплая погода - около 800°С; на "ночной" прохладнее, но ненамного

Точно так же, как следователи изучают отпечатки пальцев, чтобы идентифицировать преступника, ученые использовали орбитальные телескопы для поиска "отпечатков воды" в атмосфере горячей и крупной экзопланеты с массой, почти как у Сатурна. Так пишут в NASA об открытии запасов воды на планете WASP-39b.

"Фактически, на WASP-39b - в три раза больше воды, чем на Сатурне", - удивляются исследователи.

Такое количество воды в атмосфере наводит на мысль, что WASP-39b сформировалась вдали от звезды, где ее бомбардировали объекты с высоким содержанием льда.

Масса самой планеты меньше массы Сатурна, но по размерам она превосходит крупнейшую планету Солнечной системы - Юпитер.

Эта планета находится на расстоянии около 750 световых лет от Земли в созвездии Дева. Как и большинство открытых с помощью телескопа SuperWASP планет, это горячий газовый гигант, располож енный очень близко к звезде - в 20 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу. Планета делает круг всего за четверо земных суток.

"Днем" на газовом гиганте весьма горячо - около 777 градусов по Цельсию. Из-за могучих ветров и быстрого переноса атмосферных масс на ночной стороне планеты стоит почти такой же зной.

"Экзопланеты показывают нам, что процесс образования планет во Вселенной более сложный и запутанный, чем мы думали. И это просто фантастика", - довольны ученые.