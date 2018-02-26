На границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников

За систематическое взяточничество задержана вся смена таможенного пункта Прикладники на белорусской границе, включая замначальника.

Сотрудники Службы безопасности Украины и отдела внутренней безопасности Государственной фискальной службы утром, 26 февраля, задержали на таможенном пункте Прикладники на границе с Беларусью целую смену сотрудников Ровенской таможни. Об этом сообщает издание Рівне вечірнє.

Издание уточняет, что вся смена, включая заместителя начальника таможенного поста, задержана "за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров подакцизной и других групп".

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, на прошлой неделе в Хмельницкой области попались на взятках начальник колонии и командир воинской части вместе со своим заместителем. А в Ровно был задержан начальник штаба батальона Нацгвардии, требовавший мзду за трудоустройство в армию по контракту.