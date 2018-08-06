На границе с Польшей в очередях сотни автомобилей

В пункте пропуска Шегини стоят 100 автомобилей

Пункт пропуска Шегини частично обесточен из-за выхода из строя трансформаторной подстанции. Движение транспорта здесь замедленно.

По состоянию на 9:00 в понедельник, 6 августа, на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 465 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска Устилуг – Зосин на Волыни.

Во Львовской области в ПП Угринов – Долгобичув своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП Грушев – Будомеж – 100, в ПП Смильница – Кросценко – 50, в ПП Шегини – Медика – 100, в ПП Краковец – Корчева – 135 автомобилей.

Отмечается, что из-за выхода из строя трансформаторной подстанции пункт пропуска в Шегини частично обесточен. До устранения специалистами неисправностей движение через Шегини замедлено.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП Лужники – Берегшурань находилось 20 автомобилей, в ПП Чоп (Тиса) – Захонь – 30, в ПП Косино – Барабаш – 20, в ПП Вилок – Тисабеч – еще 40 автомобилей.

На границе со Словакией в ПП Малый Березный – Убля находилось 40 автомобилей, а на границе с Румынией в пункте пропуска Порубное – Сирет – 20 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 9:00 не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года интенсивность движения украинцев на границе между Украиной и Польшей снизилась более чем на 8%.

Напомним, на Закарпатье усиливают охрану границы из-за роста потока мигрантов и контрабанды.