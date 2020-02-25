На Канарских островах обнаружили коронавирус у итальянского туриста

На Канарских островах обнаружили случай заражения коронавирусом у итальянского туриста, уроженца Ломбардии, где зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Metro.

Как отмечается, житель региона Ломбардия вместе со своей женой провел в отеле шесть дней. Симптомы проявились не сразу.

По данным издания, мужчина обратился в частную клинику с жалобами на высокую температуру в течение нескольких дней, откуда его переправили в изолятор. Тест на вирус оказался положительным.

Сейчас пациент находится под санитарным контролем. Человек является врачом по профессии и хотел пройти тестирование на вирус, потому что у него были такие симптомы, как лихорадка.

В связи с инцидентом около тысячи отдыхающих отеля H10 Коста Адехе Palace заперты на карантин. У входа в здание дежурят полицейские, которые не позволяют никому выходить и входить.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По последним данным китайских властей, количество умерших вследствие инфицирования коронавируса COVID-19 в стране достигает уже 2 тыс. 666 человек. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, - 77 тыс. 779, выздоровели - 27 тыс. 323 человека.