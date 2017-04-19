На Харьковщине школьников отправили на каникулы из-за похолодания

Решение ввести дополнительные каникулы для школьников в связи с метелью и резким понижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковщины

Об этом рассказал заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской ОГА Анатолий Бабичев, сообщает "Укринформ".

"Сейчас в районах приняты решения о приостановлении обучения к концу недели. В учреждениях с централизованным отоплением нагреть помещение сейчас невозможно. Некоторые школы, которые оснащены индивидуальным отоплением на альтернативном топливе, запускают котельные, там учебный процесс не будет прерываться", - отметил Бабичев.

В то же время он отметил, что перерыв в учебном процессе не вызовет никаких проблем, ведь часы догонят путем уплотнения учебной программы.

По словам Бабичева, на следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться и планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу.