На Харьковщине в поле под трактором погиб турист из Германии

В Дергачевском районе Харьковской области в поле под трактором погиб гражданин Германии. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В прокуратуре уточняют, что инцидент случился еще 5 августа, а сейчас утверждено подозрение в совершении преступления трактористу, совершившему наезд, передает korrespondent.net.

37-летнему работнику сельхозпредприятия с.Семеновка инкриминируется убийство по неосторожности (ч.1 ст.119 УК Украины).

Указано, что тракторист в тот день выполнял полевые работы и во время разворота наехал на 38-летнего мужчину, лежавшего в траве. Самого наезда тракторист даже не заметил. Иностранец получил травмы, не совместимые с жизнью, а тело было обнаружено позже третьими лицами.

По предварительным данным, немец приехал в Украину еще в июне. Познакомившись в соцсетях с семьей из с.Шопин этого же района, он решил приехать к ней в гости. Как рассказали хозяева, туриста очень интересовала сельская жизнь, развитие экологического сельского хозяйства, экотуризм. Мужчина часто ходил в небольшие путешествия и однажды не вернулся.

В настоящее время о происшествии сообщено консульству Германии в Украине. Досудебное расследование проводит национальная полиция.