На Херсонщине провели обработку дорог из-за выбросов на севере Крыма

На территории Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области из-за выброса кислотных веществ на заводе "Крымский титан" провели обработку (дегазацию) 234 км автодорог. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

"Всего с начала работ обработано 234 км автодорог и 2,5 га территории и зданий КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селах Александровка, Гавриловка и Алексеевка, которые расположены вблизи административной границы с Крымом, по состоянию на 9 сентября не выявили превышение нормы загрязняющих веществ.

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Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян ранее сообщал, что 61 украинский пограничник госпитализированы с жалобами на плохое состояние из-за выбросов в аннексированном Россией Крыму.

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. 28 августа российский глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей страницев Фейсбуке, что ситуация в Армянске "выходит за пределы нормы".

Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков. По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".