На Хортице туристов начали пускать к святилищу, которое старше Стоунхенджа

В четверг, 29 июня, на острове Хортица для туристов было открыто святилище, появление которого датируется IV-III тысячелетием до нашей эры, передает Укринформ.

Работники национального заповедника заявляют, что данное каменное сооружение было произведено раньше, чем британский Стоунхендж.

Сообщается, что святилище являет собой несколько кругов, выложенных из камней, а также один высокий камень, которые расположены на территории острова в районе балки Каракайка. Данный исторический памятник, который относят к бронзовой эпохи, был найден несколько лет тому назад сотрудником заповедника Дмитрием Никоненко. Отмечается, что на данный момент на острове ученые обнаружили целый комплекс таких произведений.

"Оно старше, чем Стоунхэндж. В целом, комплекс этих святилищ - это элемент арийского сакрального пространства. Такие святилища обнаружены и в Корнуэлле в Великобритании, и в Бретани во Франции, и на Кольском полуострове. Концентрация подобных святилищ на острове Хортица дает возможность говорить о том, что Хортица могла быть сакральным центром, если можно так сказать - "Меккой эпохи бронзы", - рассказал заведующий отделом Национального заповедника "Хортица" Сергей Дударенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 8 июня, загорелась Запорожская Сечь, которая находится на острове Хортица в Запорожье. Пожар организовали несколько человек, которые хотели сжечь всю Хортицу. Из-за происшествия Остапенко обратился к председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю, чтобы тот привлек к охране объекта все правоохранительные ресурсы.