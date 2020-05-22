На Київщині не послаблюватимуть карантин.

У Київській області сьогодні не послаблюватимуть карантин. Показник захворюваності коронавірусу перевищує встановлений ліміт для пом'якшень.

Таке рішення прийняли в Київській облдержадміністрації.

Поточне кількість нових випадків захворювання Covid-19 за останній тиждень - в середньому 13,9 на 100 тис. осіб, а повинно бути менше 12.

Завантаженість "коронавірусних" ліжок в медустановах області - 8,9% (для ослаблення карантину потрібно менше 50%), середня кількість ПЛР-тестів - 19,2 на 100 тис. чоловік (потрібно більше 12).

"Так як один з необхідних факторів перевищує встановлений показник, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має права прийняти рішення по ослабленню протиепідемічних заходів", - пояснили чиновники.

Вони додали, що відстежують ситуацію щодня і в разі її поліпшення рішення про ослаблення карантину приймуть негайно.

У Києві з 23 травня планували пом'якшувати карантин. Повноцінно запрацював би наземний транспорт. З 25 травня хотіли відновити роботу метрополітену. Також відкрити промислові ринки і сільськогосподарські ярмарки.