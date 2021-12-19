На Київщині почали будувати завод для виготовлення БПЛА

У місті Васильків Київської області почали будувати завод для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Будівництво відбувається спільно з Туреччиною. На заводі збираються виготовляти турецькі безпілотники типу Anka і у перспективі – власне українські.

"Зокрема, може йтися про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Вони здатні протидіяти іншим БПЛА і навіть пілотній авіації. На них будуть українські двигуни та турецька авіоніка: корпус і так далі", – розказав Арестович.

За його словами, першу партію безпілотників планують випустити на заводі вже до кінця 2022 року.

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