На Київщині розвиватимуть гастрономічний туризм

Управління туризму Київської обласної державної адміністрації та громадська спілка Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму підписали меморандум про партнерство та співпрацю, яким передбачено розробку гастрономічного маршруту Київщиною. Його учасниками стануть пивовари, винороби, сировари, фермери, туроператори, ресторатори і власники готелів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Туристичні маршрути невеликими господарствами дуже популярні в Європі, вони навіть діляться тематично: дороги вина, дороги смаку, дороги вина та смаку - рибні, сирні, медові, оливкові, фруктово-ягідні та багато інших маршрутів. Туристи особисто знайомляться з сім'ями, які десятиліттями займаються вирощуванням винограду, сироварінням, виготовленням повидла. І звісно, продукція на виробництві, в товаристві людей, які її зробили, в особливій атмосфері смакує краще.

"Планується, що гастрономічний туризм Київщини виросте в окрему індустрію. Поблизу маршрутів розвиватиметься інфраструктура, відкриватимуться сільські садиби, з'явиться потреба в послугах перевізників, екскурсоводів, виробників сувенірів, рекламодавців", - зазначила заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак.

Як повідомлялося, у 2021 році в Києві планується створення нових, унікальних гастрономічних турів, які б привабили більше туристів до столиці України. Будуть створені унікальні гастрономічні тури для містян і гостей столиці, проведено ознайомчі семінари та тренінги, розроблені спільні проекти та програми.

Раніше будівлі Київської міської держадміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр.

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів - тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам.

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