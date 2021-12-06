На Київщині сталася смертельна ДТП за участі поліцейського

Правоохоронці Київщини встановлюють обставини ДТП, яке трапилось за участі працівника поліції. Про це повідомляється на сайті Нацполіції, інформує TrueUA.

Зазначається, що 4 грудня близько 23 години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем «Volkswagen Passat», їхав в напрямку села Нові Петрівці, де здійснив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-Таврія».

«В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні «ЗАЗ-Таврія», загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.

Водія «Volkswagen Passat» було доправлено до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомлені.

Також повідомляється, що поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



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