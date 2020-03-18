На Київщині ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Сьогодні, 18 березня, відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Проаналізувавши епідемічну ситуацію через поширення коронавірусу, вирішили класифікувати її як "медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба КОДА.

Як зазначили обласні чиновники під час сьогоднішнього онлайбрифінгу, режим надзвичайної ситуації ввели через виявлення першого випадку захворювання коронавірусом у Київській області. В якому саме населеному пункті живе й перебуває хворий - не розголошують. Учора в МОЗ повідомили, що зараженим є 44-річний чоловік, що був за кордоном.

"В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів, - повідомив Василь Володін, тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА. - Першочергово - таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення.

Керівник області додав, що вже запрацювала гаряча лінія в Департаменті охорони здоров'я КОДА: (0456) 31-00-46. За телефоном лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.

Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров'я КОДА, зазначає пресслужба КОДА.

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