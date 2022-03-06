На Київщині загинув полковник Петро Горбатюк з Житомирської області

На Київщині загинув військовослужбовець Петро Горбатюк, уродженець Миропільської громади, що на Романівщині.

«На Київщині загинув полковник Петро Горбатюк, уродженець Миропільської громади У Вишгороді загинув полковник, керівник підрозділу Горбатюк Петро Михайлович, уродженець Пилипо-Кошари. Про це Твій Романів повідомили у Миропільській селищній раді. Петро Горбатюк загинув внаслідок прямого попадання ракети. Військовий якраз проводив евакуацію особового складу та техніки, тож ціною власного життя врятував солдат та офіцерів. У загиблого залишилася дружина та двоє доньок. Поховають Героя у Пилипо-Кошарі завтра 7 березня».

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