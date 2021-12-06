На київському аукціоні хочуть продати картину Івана Марчука "Святковий парад" за $50-70 тисяч

Рідкісний натюрморт художника Івана Марчука виставлений на продаж в київському аукціонному домі "Золотое Сечение". Оціночна вартість картини “Святковий парад” складає 50-70 тисяч доларів.

Передаукціонна виставка та тихий аукціон розпочне свою роботу вже 7 грудня. Підсумки 50-тих ювілейних торгів колекційного класичного та сучасного мистецтва будуть підбиті 15 грудня. Всього на торги виставлено 62 лоти, повідомляє пресслужба аукціонного дому.

Серед найдорожчих лотів аукціону твори представників закарпатської школи, а саме: "Осінь" Йосипа Бокшая з оціночною вартістю $40-50 тис., "Тріо" Адальберта Ерделі та "Відпочивають в саду" Романа Сельського, з оцінкою $50-70 тис. та $20-25 тис. відповідно.

Раритетним колекційним топ-лотом на аукціоні стане відома картина Миколи Глущенка "Чайки", що брала участь у виставці ще за життя автора з естімейтом $70-100 тис. Робота була створена у 1972 році.

Серед інших топ-лотів аукціону – "Осінь" Костянтина Горбатова та картина 1985 року "Медісон-авеню" американського художника і скульптора Шимона Окштейна, що написана в стилі арт-деко.

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