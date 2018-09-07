На Киевском вокзале в Москве растянули баннер в поддержку Сенцова

В Москве в районе Киевского железнодорожного вокзала активисты растянули баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщает Новая газета, акция была непродолжительной. Баннер разместили на Площади Европы перед вокзалом.

Рядом дежурили сотрудники полиции, но задержаний не было.

Фото: Новая газета

Ранее правозащитники получили письмо от Сенцова, в котором он пишет, что похудел до 72 килограммов, однако держится "бодро".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на- Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.