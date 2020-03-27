На кордоні з Польщею утворилися великі черги

На кордоні України з Польщею виникли довжележні черги з тисячами українців, охочих повернутися додому до закриття кордонів, анонсованого на кінець поточної доби.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Це ускладнює їхнє перетинання кордону, оскільки піше сполучення в першу половину дня не здійснювалося. У зв'язку з цим, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн.

У свою чергу, Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з органами місцевої влади, ДСНС щодо забезпечення транспорту для перевезення громадян, які прибули до кордону пішки. Крім того, залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю.

"Сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тисячі таких мандрівників, це більше ніж учора за усю добу - 5,4 тисячі осіб", - зазначають у пресцентрі Держприкордонслужби.