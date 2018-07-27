На Крестный ход привезли восемь мировых святынь

Святыни примут участие в торжествах 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси

В Киево-Печерскую лавру привезли восемь мировых святынь. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Это мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского, стопа апостола Андрея Первозванного, икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево- Печерской лавре.

"Эти святыни будут идти первыми на нашем Крестном ходе, они возглавят его. Когда мы придем к Киево-Печерской лавре, начнется всенощное бдение, а иконы и святыни будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться круглосуточно. Для верующих будет возможность и ночью, и днем прийти и помолиться. Будут совершаться постоянно богослужения - акафисты и молебны", - рассказал митрополит Антоний.