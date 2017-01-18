На Луганщине боевики обстреляли опергруппу полиции, которая прибыла на вызов

В районе г.Золотое Попаснянского района Луганской области боевики "ЛНР" прицельно обстреляли опергруппу полиции, которая прибыла на вызов местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно- гражданской администрации.

"17 января следственно-оперативную группу Попаснянского участка полиции, которая на вызов местной жительницы выехала на место преступления в район г. Золотого-5, боевики прицельно обстреляли со стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя обладминистрации Юрий Клименко полагает, что террористы таким образом пытались помешать расследованию совершенного ими преступления - убийства.

"Цинизм террористов выходит за рамки здравого смысла. Препятствие проведению следствия свидетельствует о попытке террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь, по предварительной версии, мужчина погиб от пули враждебного снайпера", - отметил Клименко.

Он также сообщил, что для гарантирования безопасности работы полицейских обладминистрация была вынуждена обратиться к представителям миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в колониях на территории оккупированного Донбасса действуют наркотрафик и "амнистия" в обмен на участие в военных действиях.